Bon plan : RED by SFR propose son forfait 5 Go pour seulement 10€ !

Vous avez besoin d’un forfait pas cher mais qui propose tout de même un certain nombre de Gigas, l’offre de RED by SFR est celle qu’il vous faut !

Si vous cherchez une nouvelle offre sur un forfait mobile, RED by SFR vous propose 5 Go pour seulement 10 euros par mois au lieu de 1 Go ! Cette offre vous propose donc 5 Go pour pouvoir surfer sur la toile n’importe où et dans les meilleures conditions avec le réseau SFR.

Communiquer avec vos proches en permanence !

Cet abonnement propose également les appels et SMS en quantité illimité, donc si vous aimez papoter au téléphone, cette offre est faite pour vous. Les appels sont illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM, avec une durée de 3h maximum par appel et ce, avec 200 destinataires différents chaque mois. Si vous préférez textoter, les SMS et MMS sont également illimités, jusqu’à 200 destinataires par mois également.

Des Gigas pour les transports !

Si vous avez tout de même besoin d’utiliser vos data, cette offre vous permet de profiter de 5 Go sur le réseau SFR pour en profiter n’importe où et n’importe quand ! Ce qui est pratique si vous avez besoin de consulter vos mails, de vous retrouver grâce à maps ou encore de jouer ou écouter de la musique dans mes transports. De plus, vous avez l’occasion de profiter de 3 Go de data utilisables dans l’Union européenne, pratique lors de vos vacances ou déplacements à l’étranger !

Ce forfait est disponible jusqu’au 30 octobre 2017, sans engagement, vous n’avez pas à vous soucier des frais de résiliation. Pour fini, ce forfait est à vie, ce qui veut dire que le prix n’augmentera pas au bout de 12 mois et restera à 10 euros ! C’est le moment d’en profiter.

Offre de RED by SFR

