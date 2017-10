[BON PLAN] RED by SFR prolonge son offre 5 Go à 10€ !

RED by SFR prolonge son offre exceptionnelle avec 5 Go au lieu de 1 Go pour 10€ par mois ! on vous en dit plus !

Si vous cherchez une nouvelle offre sur un forfait mobile, RED by SFR vous propose 5 Go pour seulement 10 euros par mois ! Cette offre vous propose donc 5 Go pour pouvoir surfer sur la toile n’importe où et dans les meilleures conditions avec le réseau SFR. Cet abonnement propose également les appels et SMS en quantité illimité, donc si vous aimez papoter au téléphone, cette offre est faite pour vous. Les appels sont illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM, avec une durée de 3h maximum par appel et ce, avec 200 destinataires différents chaque mois. Si vous préférez textoter, les SMS et MMS sont également illimités, jusqu’à 200 destinataires par mois également.

Mais ce n’est pas tout ! Avec le forfait 5Go vous avez également la possibilité de profiter de 3 Go de data par mois depuis l’Union Européenne/DOM. En bonus RED by SFR vous permet un accès à SFR Presse, pour consulter une variété de magasine, partout, tout le temps.

Profitez de 5 Go de data pour seulement 10€ avec RED by SFR

Ce forfait comprend :

Appels illimités

SMS/MMS illimités

5 Go de data au lieu de 1 Go

3 Go de data depuis l'Europe

SFR Presse

Cette offre est sans engagement, donc pas de soucis si vous avez envie de changer en plein milieu de votre abonnement. De plus, vous avez la possibilité de conserver votre numéro actuel. Cette offre est disponible jusqu’au 30 octobre 2017 et vous sera facturé 10€ par mois plus 10€ à la commande pour la carte SIM, profitez en vite !

