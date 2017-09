[BON PLAN] PriceDay : Samsung Galaxy S8 64 Go à seulement 555.81€ sur PriceMinister

PriceMinister propose aujourd’hui 7 à 15% remboursés sur tout les achats seulement aujourd’hui, il vous suffit d’être membre PriceClub pour en profiter ! Pourquoi ne pas se procurer le dernier Galaxy S8 ?

Si vous avez envie de vous faire plaisir avec un nouveau smartphone, nous vous proposons le Samsung Galaxy S8 en réduction chez PriceMinister. Le nouveau smartphone de la firme coréenne propose un mélange verre/métal très séduisant ! Il est muni d’un écran tactile de 5.8 pouces, accompagné d’une résolution de 1440 x 2960 pixels. Ce qui vous offre une excellente expérience de navigation sur la toile et une lecture facilitée de tout vos contenus. Sous le capot, on trouve un processeur Exynos 8895, il est équipé de 8 cœurs et cadencé à 2.3 Ghz. Il va sans dire qu’il saura faire tourner toutes vos applications sans encombre ! Si vous avez besoin de beaucoup d’espace de stockage, le Galaxy S8 est fourni avec une mémoire interne de 64 Go, qu’il est possible d’étendre jusqu’à 256 Go. Ce qui vous permet de stocker toutes vos photos, applications et autres données.

Vous aimez prendre de belles photos ? L’appareil est muni d’un capteur principal de 12 mégapixels, ce qui est suffisant pour prendre de très beaux clichés. Les amateurs de selfies ne sont pas en reste avec une caméra frontale de 8 mégapixels. Enfin, pour vous permettre d’utiliser votre smartphone toute la journée sans interruption, le Galaxy S8 propose une batterie non-amovible de 3000 mAh.

Promo PriceDay, le Galaxy S8 au meilleur prix chez PriceMinister

Si vous êtes séduit par le Galaxy S8, il vous suffit de vous rendre chez PriceMinister. Le marchant propose le smartphone au prix de 554.81€ avec 12% de remboursement pour les membres PriceClub ! De plus, la livraison est gratuite, profitez-en pour vous faire livrer chez vous ou dans le point relais colis le plus proche. Attention cette offre n’est disponible qu’aujourd’hui, donc ne tardez pas trop !

