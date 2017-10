Bon plan : NRJ mobile propose son forfait WOOT illimité 100 Go à seulement 9.99€ !

Si vous avez besoin de changer de forfait mobile, NRJ Mobile propose une offre qu’il ne faut pas manquer, le forfait WOOT illimité 100Go est en promo avec le code W100 !

NRJ Mobile propose toujours des offres alléchantes, cette fois-ci, si vous êtes un grand consommateur de Gigas et que vous avez besoin de beaucoup communiquer, l’opérateur propose son forfait WOOT illimité avec 100 Go de Data pour seulement 9,99 euros par mois et ce, pendant 6 mois ! Alors c’est le moment d’en profiter !

100 Go de data avec NRJ Mobile

Si vous avez besoin d’utiliser constamment votre Data lorsque vous vous déplacez, ou encore tout simplement dans les endroits qui ne proposent pas la Wifi, ce forfait est fait pour vous. Il propose 100 Go de data 4G en France métropolitaine, avec un débit de 100Mb/s sur le réseau de l’opérateur.

Un forfait tout illimité

Le forfait WOOT de NRJ Mobile est tout illimité, il vous propose donc des appels et SMS/MMS illimités avec 3 heures d’appel maximum et 129 destinataires différents par mois. Ce forfait reste très pratique pour joindre vos proches à n’importe quel moment, mais également avec sa gestion 100% en ligne, ce qui vous évite des déplacements inutiles !

Ce forfait est actuellement proposé au prix de 9,99 euros par mois, pendant 6 mois au lieu de 19,99 euros et est sans engagement. Pour en profiter, il vous suffit d’entrer le code promo W100 lors de votre commande ! De plus, vous avez la possibilité de profiter de plusieurs options made in NRJ Mobile, telle que l’option voyage et sécurité mobile, tout pour votre confort ! Attention, la promotion se termine le 16/11/2017, donc ne tardez pas trop ! Pour profiter de cette offre, il vous suffit de suivre le lien suivant :

Offre de NRJ Mobile

Vous avez un soucis avec cette offre, laissez-nous un commentaire, nous tâcherons de vous aider 🙂