Bon plan : l’iPhone 8 est à moins de 720 euros chez PriceMinister !

Vous avez envie de vous procurer un smartphone haut de gamme ? On vous propose aujourd’hui l’iPhone 8 à un très bon prix !

L’iPhone 8 est un appareil élégant, puissant et pratique ! Avec son écran Retina de 4.7 pouces, accompagné d’une définition de 750 x 1334 pixels. Il vous offre une excellente visibilité pour surfer sur la toile ou encore pour consulter vos mails. Sous le capot, on trouve une puce Apple A11 Bionic, la plus puissante jusque-là, elle est munie de 6 cœurs processeurs et d’une mémoire vive de 2 Go, ce qui vous permet de profiter d’une expérience d’utilisation fluide et sans aucun engouement ! Profitez désormais d’une mémoire interne de 64 Go pour stocker toutes vos musiques et applications favorites.

Vous aimez prendre des photos ? L’iPhone 8 propose un capteur principal de 12 mégapixels et une caméra frontale de 7 mégapixels. Classé en 5ème position dans le classement DxOMark, l’appareil saura vous ravir au niveau de la qualité de ses clichés. De plus, vous avez la possibilité de personnaliser ces dernier via les différents filtres mis à votre disposition. Enfin, pour que vous puissiez utiliser votre smartphone tout au long de la journée, il dispose d’une batterie qui vous procure 14 heures d’autonomie en temps de parole !

L’iPhone 8 est au meilleur prix chez PriceMinister

Si vous souhaitez vous procurer l‘iPhone 8, il vous suffit de vous rendre chez Priceminister. Le marchand propose le smartphone en promotion au prix de 719 euros (ce qui vous fait 11% d’économie sur le prix d’origine), pour ce prix, vous avez droit à un appareil neuf et une livraison gratuite ! C’est le moment de profiter des meilleures promotions de la toile avant la sortie de l’iPhone X, n’hésitez pas à vous faire plaisir.

