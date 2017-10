Bon plan : l’iPhone 7 à moins de 540 euros chez PriceMinister !

Si vous avez envie de vous procurer un nouvel appareil de la firme à la pomme, on vous propose l’iPhone 7, qui affiche des tarifs très intéressants !

L’iPhone 7 Noir mat est un appareil sublime, il est muni d’un dos noir Mat et d’un écran tactile de 4.7 pouces, accompagné d’une résolution de 750 x 1334 pixels. Ce qui vous permet de profiter d’une excellente qualité de navigation sur la toile, ainsi qu’une lecture facilité de vos mails. Sous le capot, on trouve un processeur made in Apple, la puce A10, quadra-core et boosté par une mémoire vive de 2 Go. Elle vous offre donc la puissance nécessaire pour une navigation fluide sur votre smartphone. Pour ce qui est de l’autonomie, l’appareil est doté d’une batterie Li-Ion qui vous offre un temps de parole de 14 heures !

Vous aimez prendre des photos ? L’iPhone 7 dispose d’un capteur principal de 12 mégapixels et d’une caméra frontale de 7 mégapixels, ce qui vous permet de prendre de très beaux cliché, que vous pouvez personnaliser par la suite via les différents filtres mis à votre disposition. Enfin, le smartphone est fourni avec une mémoire interne de 32 Go, non extensible, pour que vous puissiez stocker vos contenus favoris !

L’iPhone 7 est au meilleur prix chez PriceMinister

Si vous êtes séduit par l‘iPhone 7, il vous suffit de vous rendre chez PriceMinister. Comme à son habitude, le marchand propose des prix exceptionnels, le smartphone est proposé pour seulement 539.90 euros ! Pour ce prix, vous avez droit à un appareil neuf et une livraison gratuite, c’est donc le moment d’en profiter. Pour bénéficier de cette offre, il vous suffit de cliquer sur le lien suivant :

Offre de Priceminister

