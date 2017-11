Bon plan : l’iPhone 7 est à seulement 534 euros chez PriceMinister

Vous avez envie de vous procurer un smartphone de la firme à la pomme ? C’est le moment de profiter des anciens modèles au meilleur prix avant les fêtes, comme avec cet iPhone 7 !

L‘iPhone 7 est un appareil qui propose un design élégant et une puissance optimisée, il vous permet de profiter d’un écran tactile de 4.7 pouces, accompagné d’une définition de 750 x 1334 pixels. Ce qui vous permet de profiter d’une excellente qualité de navigation sur la toile, ainsi que d’une bonne visibilité pour consulter vos applications. Sous le capot, on trouve un processeur Apple A10, il est muni de 4 cœurs et cadencé à 1,8 Ghz. Il va sans dire qu’il saura faire tourner toutes les applications du store sans engouement ni latence. Pour ce qui est du système d’exploitation, le tout nouveau iOS 11 est disponible sur l’appareil ! Pour vous permettre d’utiliser votre smartphone tout au long de la journée, il est équipé d’une batterie Li-Ion qui offre une autonomie de 14 heures en temps de parole.

Vous aimez prendre de beaux clichés ? L’iPhone 7 dispose d’un capteur dorsale de 12 mégapixels et d’une caméra frontale de 7 mégapixels. Vous pouvez donc prendre de très beaux clichés avec cet appareil, que vous pouvez personnaliser par la suite ! Enfin, il embarque une capacité de stockage de 32 Go, qui vous permet de stocker tous vos contenus favoris dans le smartphone.

L’iPhone 7 est au meilleur prix chez PriceMinister

Si vous souhaitez vous procurer un iPhone 7, il vous suffit de vous rendre chez PriceMinister. Le marchand propose le smartphone au prix de 534 euros seulement, de plus, pour ce prix, vous avez droit à un appareil neuf et une livraison gratuite ! Profiter de la sortie de l’iPhone X et de la baisse des prix des anciens appareil pour vous en procurer un.

Offre de PriceMinister

