[BON PLAN] L’Archos 80 Oxygen à 129.95 € sur Ldlc.com

Vous recherchez une nouvelle tablette ? C’est l’occasion rêvée pour vous ! La tablette Archos 80 Oxygen est actuellement disponible sur le site marchand Ldlc.com à seulement 129.95 euros.

L’Archos 80 Oxygen est une tablette spectaculaire à petit prix. Elle possède des caractéristiques très intéressantes, en effet, elle dispose d’une dalle lumineuse de 8 pouces avec une résolution de 1920 x 1200 pixels. La tablette est également équipée d’un processeur puissant à 4 cœurs Mediatek MTK 8163A cadencé à 1.3 Ghz de fréquence, le tout boosté par une mémoire vive de 2 Go pour faire tourner à plein régime vos applications les plus gourmandes en capacité. Ainsi que d’une mémoire interne de 32 Go extensible jusqu’à 64 Go avec l’ajout d’une carte Micro SD. L’Archos 80 Oxygen offre également une capacité d’autonomie correcte de 4 h en utilisation pour pouvoir tenir pendant les trajets quotidiens, car elle dispose d’une batterie Li-Ion de 4 500 mAh.

Si vous êtes entre autres, amateur de photo alors cette tablette avec un bon rapport qualité/prix vous plaira davantage. Tout simplement, car, elle dispose d’un capteur arrière de 5.0 mégapixels afin de réaliser de belles photos, et cela, même en faible luminosité et d’un capteur avant de 2.0 mégapixels destiné aux selfies de qualité ou encore profiter des applications en vogue telles que Snapchat ou Periscope.

L’Archos 80 Oxygen au meilleur prix sur Ldlc.com

Si vous avez été convaincu par ces caractéristiques du moins séduisantes, alors n’hésitez pas à vous procurer cette tablette pas chère en vous rendant dès maintenant sur le site marchand Ldlc.com où elle est actuellement disponible au prix de 129.95 € seulement. Ne manquez donc pas cette occasion !

