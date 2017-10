Bouygues Telecom : pour l’achat d’un Huawei Mate 9 ou P10 vous avez droit à une tablette à 1 euro !

C’est Bouygues Telecom qui propose cette offre à ne pas manquer ! Pour l’achat d’un Huawei Mate 9 ou P10 vous avez la possibilité de vous procurer une tablette pour seulement 1 euro !

C’est une offre exceptionnelle que propose Bouygues Telecom avec une tablette Huawei à 1 euro au lieu de 99 euros. Pour profiter de cette offre, il vous suffit de vous procurer un Huawei mate 9 ou P10 sur le site de l’opérateur, avec un engagement de 24 mois.

Huawei Mate 9 ou P10 avec forfait Bouygues Telecom Sensation

Cette offre est valable jusqu’au 23 octobre 2017 donc il ne reste plus que quelques jours pour profiter de cette offre. Vous avez donc le choix entre un Huawei Mate 9, ce dernier est muni d’un écran tactile de 5.9 pouces, accompagné d’une définition de 1920 x 1080 pixels. Sous le capot, on trouve un processeur Kirin 960, octa-core et boosté par une mémoire vive de 4 Go. Il va sans dire que le smartphone est très performant. De plus, il est fourni avec une mémoire interne de 64 Go extensible jusqu’à 256 Go, ce qui vous permet de stocker tous vos contenus. Enfin, le smartphone est doté d’un capteur photo principal de 20 mégapixels, ce qui est conséquent.

Sinon, vous pouvez profiter du Huawei P10, muni d’une dalle tactile de 5.1 pouces, accompagné d’une résolution de 1920 x 1080 pixels. Pour ce qui est du processeur, on trouve un Kirin 955, octa-core et boosté par une mémoire vive de 4 Go. Toujours une mémoire interne de 64 Go extensible et un appareil photo de 20 mégapixels. Vous avez aussi la possibilité de vous procurer une tablette Huawei en bonus pour seulement 1 euro. Pour pouvoir profiter de cette offre, il faut tout d’abord souscrire à un forfait sensation avec un engagement de 24 mois.

Offre de Bouygues Telecom

