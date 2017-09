[BON PLAN] Le Huawei Mate 8 à seulement 298€ chez Cdiscount !

Vous avez envie de vous procurer un nouveau smartphone sans vous ruiner, on vous propose aujourd’hui une offre qu’il ne faut pas manquer ! Le Huawei Mate 8 est disponible avec 202€ de réduction !

Le Huawei Mate 8 est un appareil qui propose un grand écran et un design sympathique. Il est muni d’un écran tactile de 6 pouces, accompagné d’une résolution de 1920 x 1080 pixels. Ce qui vous permet d’avoir une très bonne visibilité pour surfer sur la toile ou encore jouer à vos jeux favoris. Côté technique, le smartphone propose un processeur Hisilicon Kirin 950, muni de 8 cœurs et boosté par une mémoire vive de 3 Go ! Ce qui vous permet de faire tourner toutes les applications du Store sans engouement. Profitez de la capacité de stockage de 32 Go (extensible jusqu’à 128 Go) pour stocker tous vos contenus préférés.

Si vous aimez prendre des photos, le Huawei Mate 8 est équipé d’un capteur principal de 16 mégapixels, vous aurez donc la possibilité d’immortaliser vos moments en famille avec une bonne qualité photo. Les amateurs de selfies ne sont pas en reste avec une caméra frontale de 8 mégapixels ! Enfin, pour vous permettre d’utiliser votre appareil tout u long de la journée et même plus, le smartphone est fourni avec une batterie de 4000 mAh, ce qui vous permet une utilisation de 72 heures !

Le Huawei Mate 8 au meilleur prix chez Cdiscount

Si vous êtes séduit par le Huawei Mate 8, il vous suffit de vous rendre chez Cdiscount. Le marchant propose le smartphone au prix de 298€, ce qui vous fait une réduction de 202€ par rapport à son prix de départ ! Avec cette offre, vous pouvez profiter d’une livraison gratuite et d’un payement en plusieurs fois. Alors plus d’excuse. Si vous souhaitez profiter de cette offre, il vous suffit de cliquer sur le lien suivant :

> Offre de Cdiscount

Vous n’arrivez pas à profiter de l’offre ? Laissez-nous un commentaire, nous tâcherons de revenir vers vous !