[BON PLAN] Le Huawei P10 est à 499 € sur Amazon Marketplace

Vous souhaitez acquérir un nouveau téléphone à un bon prix ? Le Huawei P10, tout juste sorti, continue de séduire les foules grâce à ses excellentes capacités. Bonne nouvelle, il est actuellement disponible sur le site marchand Amazon Marketplace au prix de 499 €.

Le Huawei P10 succède au P9, un smartphone qui avait déjà fait bonne impression aux yeux des consommateurs. Ses dimensions de 145.3 x 69.3 x 6.98 mm et son poids de 145 g vous permettront de le transporter partout. En plus de cela, son design élégant permet une prise en main confortable.

Il embarque un écran LCD de 5.1 pouces qui diffusera vos contenus dans une définition de 1080 x 1920 pixels.

Le Huawei P10 est doté d’un processeur Octo Core Kirin 955 et d’une mémoire vive de 4 Go. En ce qui concerne la mémoire, il embarque une capacité de stockage de 64 Go, extensible jusqu’à 256 Go via une simple carte SD.

L’appareil tournera sous l’OS Android Nougat 7.0. Le téléphone prend également en charge le Wi-Fi, la 4G+, les technologies Bluetooth 4.2 et NFC.

La partie photo est assurée par un capteur principal de 20 millions de pixels et une caméra frontale de 8 mégapixels. Ils vous permettront de réaliser de superbes clichés au quotidien. Le Huawei P10 est également équipé d’un lecteur d’empreintes digitales.

Le Huawei P10 au meilleur prix sur Amazon Marketplace

Comme vous avez pu le constater, le Huawei P10 est un flagship performant et design. Il saura plaire aux amateurs de puissance. Si vous voulez l’acquérir, rendez-vous maintenant sur Amazon Marketplace. Il est disponible à 499 euros. De plus, la livraison est offerte en France métropolitaine. N’hésitez donc pas à vous faire livrer chez vous.

Vous n’arrivez pas à profiter de l’offre ? Laissez-nous un commentaire, nous reviendrons rapidement vers vous.