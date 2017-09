[BON PLAN] Huawei Mate 9 à 412.99€ chez eGlobalCentral

Vous n’en pouvez plus de votre smartphone actuel ? Nous vous proposons aujourd’hui le Huawei Mate 9 à très bon prix ! Meilleurmobile partage son bon plan.

Le Huawei Mate 9 est un appareil qui propose un design moderne et des performances qui vont vous plaire ! Le smartphone est muni d’un écran tactile de 5.9 pouces, accompagné d’une résolution HD de 1920 x 1080 pixels. Il saura vous offrir une excellente expérience de navigation sur la toile et une lecture facilité de vos contenus ! Niveau technique, sous le capot, on trouve un processeur Hisilicon Kirin 960, il est équipé de 8 cœurs, cadencé à 2.4 Ghz et boosté par une mémoire vive de 4 Go. Le Huawei Mate 9 est un appareil performant qui vous permettra de l’utiliser de manière fluide et sans encombres ! Pour ce qui est de l’espace de stockage, le smartphone est fourni avec une mémoire interne de 64 Go, qu’il est possible d’étendre jusqu’à 256 Go.

Vous aimez prendre de belles photos ? Ça tombe bien, le smartphone est doté d’un capteur principal de 20 mégapixels, ce qui vous permet de prendre de très beaux clichés. Les amateurs de selfies sauront se satisfaire avec la caméra frontale de 8 mégapixels. Egalement pratique pour les appels vidéos ! Pour vous permettre d’utiliser votre smartphone tout au long de la journée, ce dernier est muni d’une batterie non-amovible de 4000 mAh. Plus besoin de trimbaler son chargeur.

Le Huawei Mate 9 au meilleur prix chez eGlobalCentral

Si vous êtes séduit par le Huawei Mate 9, il vous suffit de vous rendre chez eGlobalCentral. Le marchant propose le smartphone au prix de 412.99€, pour ce prix, vous avez droit à un appareil neuf et une livraison gratuite ! Profitez également de la livraison expresse, expédier en 24h ouvrables ! C’est le moment d’en profiter. Si vous souhaitez profiter de l’offre, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous :

> Offre de eGlobalCentral

