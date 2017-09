[BON PLAN] Honor 9 à 341,78 euros chez PriceMinister

Vous avez envie de changer de smartphone ? Nous vous proposons aujourd’hui le Honor 9 à très bon prix. Meilleurmobile partage sont bon plan !

Si vous avez envie de vous procurer un smartphone à la fois élégant et performant, songez à vous tourner vers le Honor 9. Le smartphone est muni d’un écran tactile de 5,15 pouces, accompagné d’une résolution de 1920 x 1080 pixels. Ce qui vous permet d’avoir une excellente expérience utilisateur pour surfer sur la toile ou encore lire vos mails. Sous le capot, on trouve un processeur HiSilicon Kirin 960, il est muni de 8 cœurs, cadencé à 1,4 Ghz et épaulé par une mémoire vive de 4 Go. Il va sas dire qu’il saura certainement vous offrir de belles performance, sur vos jeux et applications. Si vous avez besoin de stocker beaucoup de données, ça tombe bien, puisque le Honor 9 propose une mémoire interne de 64 Go ! Ce qui vous permet de stocker vos photos et applications préférées.

Vous êtes un amateur de photos ? Le Honor 9 propose un capteur principal de 20 mégapixels et une caméra frontale de 8 mégapixels. Cela vous permet d’immortaliser vos souvenirs avec une excellente qualité d’image ! Et les fans de selfies se réjouirons. Pour ce qui est de l’autonomie, l’appareil dispose d’une batterie non-amovible de 3000 mAh, ce qui est suffisant pour vous permettre de l’utiliser dans la journée.

Le Honor 9 au meilleur prix chez Priceminister

Si vous êtes séduit par le Honor 9, il vous suffit de vous rendre chez PriceMinister. Le marchant propose le smartphone au prix de 341,78 euros. Pour ce prix vous avez droit à un appareil neuf et une livraison gratuite. Profitez de cette occasion pour vous faire livrer chez vous ou dans le point relais colis le plus proche !

