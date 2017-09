[BON PLAN] Honor 8 Lite à seulement 177.60€ chez PriceMinister

Si vous avez envie de vous procurer un nouveau smartphone, nous vous proposons aujourd’hui le Honor 8 Lite à un très bon prix ! Meilleurmobile partage son bon plan.

Le smartphone propose un design moderne avec des finition brillantes. Il est muni d’un écran tactile de 5.2 pouces, accompagné d’une résolution de 1080 x 1920 pixels. Ce qui vous permet d’avoir une excellente qualité de navigation sur votre smartphone. Niveau technique, l’appareil est &équipé d’un processeur Hisilicon Kirin 655, muni de 8 cœurs et boosté par une mémoire vive de 3 Go. C’est donc un smartphone qui saura vous proposer une expérience de navigation fluide, il saura également faire tourner toutes vos applications sans engouement. Pour ce qui est de la capacité de stockage, le Honor 8 Lite est fourni avec une mémoire interne de 16 Go, qu’il est possible d’étendre jusqu’à 128 Go. Ce qui vous permet de stocker tous vos contenus favoris sans souci !

Si vous aimez prendre des photos, le smartphone est muni d’un capteur principal de 12 mégapixels et d’une caméra frontale de 8 mégapixels qui saura ravir les fans de selfies. Le Honor 8 lite vous permet donc de prendre de belles photos de vos instants favoris. Pour ce qui est de l’autonomie, l’appareil est fourni avec une batterie Li-Po de 3000 mAh, ce qui vous permet d’utiliser votre smartphone tout au long de la journée.

Le Honor 8 Lite au meilleur prix chez PriceMinister

Si vous êtes séduit par le Honor 8 Lite, il vous suffit de vous rendre chez PriceMinister. le marchand propose le smartphone au prix de 177.60 euros. Pour ce prix, vous avez droit à un smartphone neuf et une livraison gratuite ! Profitez de cette occasion pour vous faire livrer chez vous ou dans le point relais colis le plus proche. Si vous souhaitez profiter de cette offre, il vous suffit de cliquer sur le lien suivant :

>Offre de PriceMinister

Vous n’arrivez pas à profiter de l’offre ? Laissez-nous un commentaire, nous tâcherons de revenir vers vous