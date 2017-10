Bon plan Boulanger : une enceinte bluetooth JBL Charge 2 Plus à moins de 100 euros !

L’enceinte connectée Charge 2 Plus de JBL est multifonction et très pratique, pour en profiter au meilleur prix, il vous suffit de vous rendre chez Boulanger !

La Charge 2+ est une enceinte connectée qui met à votre disposition un port USB pour recharger votre smartphone. Alors que JBL était l’une des premières firmes à proposé ce genre d’option, elle est désormais plutôt répandue sur ce genre d’appareil, mais Charge 2+ est également waterproof !

Une enceinte connectée de qualité pour moins de 100 euros !

Cette enceinte est équipée d’une bonne qualité sonore, avec des basses bien prononcées et une bonne largeur stéréophonique. Elle est également robuste et vous permet de l’utiliser à l’extérieur, et ce, peu importe la météo puisque qu’elle est complètement waterproof ! C’est une enceinte bluetooth qui vous permet de connecter votre smartphone sans avoir besoin de s’encombrer de câbles, de plus, vous pouvez également connecter plusieurs appareils en même temps ! Pour ce qui est de l’affichage, l’enceinte Charge 2 Plus vous propose simplement de connaître l’état de votre batterie, mais son point fort reste sa capacité à recharger votre smartphone pendant son utilisation. On sait très bien que mettre de la musique peut vite épuiser la pauvre batterie de nos appareils, c’est donc bien pratique.

L’enceinte Charge 2 Plus est proposé au prix de 99 euros chez Boulanger, pour vous procurer l’appareil, il vous suffit donc de vous rendre sur le site du marchand ! De plus, vous avez la possibilité de vous faire livrer gratuitement chez vous dès le 2 novembre, alors profitez en vite !

Si vous avez un souci avec cette offre, laissez-nous un commentaire, nous tâcherons de vous aider !