[BON PLAN] Auchan Telecom : deux forfait à moins de 20 euros !

Vous cherchez un forfait avec mobile pour moins de 20 euros ? Auchan Telecom propose deux forfaits en promotion avec les codes AT5 et AT10 !

La filiale Telecom de Auchan propose une offre qu’il ne faut pas manquer si vous cherchez un forfait avec smartphone. L’opérateur met à votre disposition deux offre, la première à 14.99€ au lieu de 19.99 euros par mois. Ce forfait comporte un engagement de 24 mois, ainsi qu’un smartphone au choix dans la liste proposé. Avec ce forfait, vous avez droit aux appels illimités, donc si vous aimez avoir de longues conversations, le choix est vite fait. Il propose également les SMS & MMS illimités ainsi que 500 Mo de data inclus. Cette offre est idéale si vous n’utilisez pas beaucoup votre 4G.

Un deuxième forfait en promotion est disponible, celui-ci propose également les appels et SMS/MMS illimités, seulement cette fois-ci avec 3 Go de data. Ce qui vous permet d’utiliser votre 4G sans soucis lors de vos déplacements ! Ce forfait Auchan Telecom est proposé au prix de 19.99€ par mois au lieu de 29.99 euros, avec un engagement de 24 mois.

Ces forfaits comprennent :

Appels illimités

SMS & MMS illimités

illimités 500 Mo de data pour 14.99€

de data pour 14.99€ 3 Go de data pour 19.99€

Pour profiter de ces offres, il vous suffit de vous rendre sur le site de Auchan Telecom et d’utiliser les codes promos suivants : AT5 pour le forfait 500 Mo et AT10 pour celui de 3 Go !

Pour profiter de l’offre de l’opérateur, il vous suffit de cliquer sur le lien suivant :

Offre d’Auchan Telecom

Vous n’arrivez pas à profiter de l’offre ? Laissez-nous un commentaire, nous tâcherons de revenir vers vous dans les meilleurs délais !