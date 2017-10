Pixel 2 : l’iPhone sous Android aurait un problème avec sa dalle tactile

Le Google Pixel 2 vient à peine d’être mis à disposition pour les médias et testeurs, que le smartphone présente déjà un problème avec son écran.

En effet, cela fait quelques jours que les médias spécialisés peuvent profiter du Google Pixel 2. Les tests ont donc commencé mais il semble que le smartphone commence déjà à faire des siennes et ce n’est pas à cause d’une texture moche en basse luminosité, l’écran affiche la barre de commande alors qu’il y a une image par-dessus !

Pixel 2 : un écran défectueux ?

C’est un journaliste d’Android Central Alex Dobie, qui à remarqué ce petit problème. Lorsqu’il met un fond d’écran gris sur le smartphone, on peut apercevoir les icônes de contrôle du smartphone et ce n’est pas dû à un problème de transparence, mais au phénomène de rétention d’image sur les technologies OLED. Les icônes sont donc ‘imprimés’ sur les pixels de l’écran. Ce problème est d’autant plus inquiétant que le journaliste avait remarqué ce problème sur son Pixel 2 XL 7 jours avant également ! Ce n’est donc pas un cas isolé, surtout qu’un autre journaliste de The Verge à eu le même souci.

Google s’est alors empressé d’ouvrir une enquête sur les causes du problème. La firme ne peut pas se permettre un mauvais coup de pub sur son appareil si elle souhaite le positionner sur a marché des smartphones. Ces problèmes de brûlures doivent donc être résolus au plus vite, surtout si cette dernière est aussi prononcé avec seulement 7 jours d’utilisations, qu’est ce que cela donnerait après plusieurs semaines.

Que pensez-vous de ce cas étrange de brûlure ? Laissez-nous un commentaire !