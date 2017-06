Pix : avec cette application de Microsoft, l’intelligence artificielle va rendre vos selfies originaux

La nouvelle application de Microsoft pour iOS, Pix, permet de faire évoluer vos photos en célèbres tableaux de peinture grâce à l’intelligence artificielle.

Une nouvelle version de Pix a vu le jour. Dans celle-ci nous retrouvons une option en plus qui va certainement vous interpeller. En effet, cette application était à la base, uniquement programmé pour prendre des photos à la suite tout en choisissant la plus nette. Désormais, vous avez la possibilité de changer vos selfies avec un style inspiré de peinture célèbre. Cette version de Pix et uniquement disponible sur iPhone et iPad car elle est compatible avec l’iOS. Vos photos prendront donc la forme d’un tableau, ce qui confèrera une originalité remarquable.

Pix de Microsoft : la nouvelle concurrence de Prisma ?

Le directeur de développement chez Microsoft, Josh Weisberg, a déclaré vouloir créer cette option afin que ceux qui téléchargeront l’application s’amusent en l’utilisant. Pix est différent d’un filtre. Il agit sur la photo en y ajoutant des textures et des motifs afin qu’elle soit plus vraie que nature. La transformation se fait progressivement, pour voir en temps réel le changement. L’intelligence artificielle dans Pix va s’exprimer dans l’apprentissage de nouveaux styles à partir de différents modèles. Cette application nous a fait directement penser à Prisma. Prisma est un logiciel de retouche photo qui fait fureur. Elle permet aussi de rendre nos photos semblables à un tableau d’artiste célèbre. Pour le moment l’application de Microsoft contient seulement 11 modèles. Cependant, la firme semble vouloir en ajouter au fur et à mesure. Si vous êtes en possession d’un produit sous iOS, et que vous souhaitez des photos originales, vous savez maintenant vers quelle appli vous tournez.

