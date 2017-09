Pi Charger vous permet de recharger votre smartphone sans fil, même s’il ne dispose pas de la technologie Qi

Pi est une station de recharge sans fil qui permet de recharger plusieurs smartphones en même temps ! On vous en dit plus sur ce nouvel accessoire !

Pi Charger propose une toute nouvelle manière de charger votre smartphone, avec cet appareil vous aurez la possibilité de charger plusieurs smartphones en même temps, sans avoir besoin de les poser sur un socle prévu à cet effet. Plus besoin de laisser son téléphone sur une base pendant qu’il charge, vous pourrez bientôt le charger avec Pi Charger. Pi est une firme américaine qui propose de recharger vos smartphones et tablettes du moment qu’ils sont placés dans un rayon de 30 centimètres autour de la station de charge. Pi Charger vous permet donc à tous les appareils équipé de Qi de charger sans fil, mais pas que ! Vous avez également la possibilité de charger n’importe quel smartphone ou tablette via une coque prévue à cet effet.

Comment Pi Charger fonctionne ?

Le chargeur sans fil se charge de diriger précisément le champ magnétique qu’il produit vers un appareil qui est dans son rayon. Ainsi, il est capable de délivrer 10 W à 4 appareils simultanément. Il est possible de charger plus de terminaux que cela, mais ça n’est pas vraiment conseillé, sauf si ça ne vous dérange pas qu’il prenne une plombe ! Pour charger votre appareil vous n’avez pas de direction, ni de position à respecter, il vous suffit de le placer assez prêt de Pi Charger.

Cette innovation est plutôt pratique, mais elle ne sera disponible qu’à partir de 2018. Si vous êtes intéresser par l’appareil, il devrait être en dessous de la barre des 200 dollars et vous pouvez également profiter d’une remise de 50 dollars si vous le précommander !

Que pensez-vous de cette station de charge ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire, nous tâcherons de revenir vers vous !