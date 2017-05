Des photos Tinder sont volées par un développeur pour de la reconnaissance faciale

Dans la cadre de l’alimentation d’une base de données pour effectuer de la reconnaissance faciale, des photos Tinder ont été dérobées par un développeur américain. Vous en saurez plus dans les lignes qui suivent.

En effet, le développeur américain en question a crée un outil qui est capable de récupérer des photos sur Tinder. Chose que l’application de rencontre n’a évidemment pas beaucoup apprécié. Le développeur Stuart Colianni a donc réussi à récupérer par ce moyen environ 40.000 photos de profil sur Tinder. Le but étant de pouvoir alimenter une base de données pour entraîner une intelligence artificielle de reconnaissance faciale.

Des photos Tinder volées par un développeur américain

Ces photos récupérées sur Tinder sont réunies dans six fichiers zip, elles ont ensuite été mises à disposition en ligne sur Kaggle. Il s’agit d’une plateforme web rachetée par Google qui permet aux développeurs et aux spécialistes de lancer des compétitions en ligne dans le domaine du « machine learning ». Tinder a réagi bien évidemment et a demandé la suppression de cette base de données faciales.

Tinder a accusé Stuart Colliani d’avoir violé ses conditions d’utilisation en réutilisant des photos personnelles d’utilisateurs sans leur consentement et en les publiant sur le web. En mettant ses photos destinées à l’intelligence artificielle en ligne à la disposition de tout le monde.

Le script qui lui a permis de récupérer ces photos sur Tinder a été mis en ligne sur GitHub. Pour la petite histoire ; les images étaient regroupées dans les lignes de code du développeur sous l’appellation «hoes» qui signifie « putes ».

