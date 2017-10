Pas un mais deux Samsung Galaxy S9 seraient en développement

Selon toute vraisemblance, le Samsung Galaxy S9 n’arrivera pas avant plusieurs mois. Cependant, cela ne l’empêche pas de faire des apparitions sur le web. Sam Mobile vient d’ailleurs de partager des informations majeures concernant le firmware de ce prochain flagship de la firme sud-coréenne.

Depuis la sortie du Galaxy S6, Samsung a pris l’habitude de décliner son smartphone phare en deux versions dont une équipée d’une dalle incurvée. Il semble donc logique que le constructeur fasse la même chose l’année prochaine avec le Samsung Galaxy S9. Une hypothèse qui est d’ailleurs fort croyable, d’autant que Sam Mobile a mis la main sur un document qui semble la confirmer. En effet, le blog spécialisé a découvert un document sur lequel sont inscrits les deux firmwares relatifs aux prochains terminaux haut de gamme de la marque asiatique.

La référence SM-G960 pour le Samsung Galaxy S9

Le document en question affirme que Samsung bosse actuellement sur la partie logicielle du Galaxy S9. Les développeurs du chaebol seraient ainsi en train de travailler sur deux versions différentes du programme portant respectivement les numéros G960FXXU0AQI5 et G965FXXU0AQI5. Ces firmwares ont permis à Sam Mobile de confirmer le numéro de modèle des deux terminaux , à savoir, le SM-G960 et SM-G965. Pour l’heure, nous ne savons que très peu de choses à propos de ces deux variantes du successeur du Galaxy S8. Les dernières rumeurs parlent en tout cas de la présence d’un SoC haut de gamme Qualcomm associé à 4 ou 6 Go de mémoire vive. Le Samsung Galaxy S9 devrait d’ailleurs disposer d’un module photo à double capteurs à la manière de la 8e génération de Galaxy S. Enfin, sachez que, selon toute vraisemblance, ce terminal devrait voir le jour au cours du premier trimestre 2018, le Galaxy S8 ayant été présenté à New York le 29 mars dernier.

Votre avis sur ce nombre de versions du Samsung Galaxy S9 nous intéresse. N’hésitez pas à nous le partager en commentaire.