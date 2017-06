Une partie de la fiche technique d’un probable Xiaomi Mi 6c aurait été découverte

Xiaomi, le constructeur chinois n’en finit pas de faire parler de lui. Après le lancement du Xiaomi Mi 6, il y a seulement quelques semaines en chine ; voilà qu’on apprend qu’un autre smartphone serait en préparation. Il a été détecté grâce au benchmark GFXBench. Et il porte le nom de code « Jason ».

Le fabricant chinois de téléphones Xiaomi construit des téléphones superbes qui offrent un excellent rapport qualité/prix. Ils parviennent ainsi à concurrencer les smartphones des autres constructeurs. Un nouveau smartphone est passé sous les détecteurs du benchmark GFXBench. D’après une partie de la fiche technique révélée, on peut constater que ce smartphone dispose de spécifications intéressantes. Il s’agirait probablement du prochain Xiaomi Mi 6c.

Vers un prochain Xiaomi Mi 6c ?

D’après le benchmark GFXBench, il porterait le nom de code « Jason ». Le flagship en question embarquerait un processeur Snapdragon 660 à huit cœurs. Ce processeur serait cadencé à une fréquence de 2,2 GHz, le tout boosté par une mémoire vive de 6 Go.

Le smartphone serait doté d’un écran de 5.1 pouces Full HD, avec une définition de 1 920 x 1980 pixels. Il tournerait sous l’OS Android 7.1.1 Nougat. Ce nouveau smartphone du constructeur chinois pourrait être le Xiaomi Mi 6c. Surtout lorsqu’on sait que le fabricant lance habituellement des versions allégées de ses smartphones. La lettre « C » étant le signe de distinction. Il pourrait donc s’agir du Xiaomi Mi 6c, mais nous en saurons surement plus dans les jours à venir.

