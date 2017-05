Parrot compte refaire du chiffre avec une gamme de drones professionnels

Apparemment, Parrot veut revenir sur le devant de la scène après une année décevante. Pour tenter de changer la donne, la firme vient ainsi de présenter trois nouveaux drones destinés aux professionnels.

Il faut l’avouer, Parrot est bien loin derrière son concurrent, le leader mondial DJI. Si en 2016, la firme chinoise avait réalisé un chiffre d’affaires de 1,5 milliard de dollars, le français, lui, n’a obtenu que 257,7 millions d’euros. Et le pire, c’est que ce chiffre représente une baisse par rapport à l’année précédente, puisqu’en 2015 cette société avait eu un chiffre d’affaires de 326,3 millions d’euros. Ceci dit, des efforts sont nécessaires. Mais ce genre de situation demande aussi dans la majorité des cas des sacrifices. Pour assurer sa survie, le constructeur français de drones a ainsi annoncé son intention de licencier 290 salariés, dont 150 en France, sur les 1080 que compte l’entreprise.

Parrot, 3 nouveaux drones professionnels pour se relancer

Comme on l’a vu un peu plus haut, Parrot vient de présenter 3 nouveaux drones afin de relancer son activité. L’un, le Disco-Pro AG, est dédié aux agriculteurs pour leur permettre de collecter des données sur l’état de leurs cultures. Les deux sont, à leur tour, conçus pour les professionnels de l’immobilier et du bâtiment. À cet effet, le Parrot Bebop-Pro Thermal permet aux entreprises d’obtenir des informations thermiques et radiométriques en temps réel, tandis que le Parrot Bebop-Pro 3D permet de créer des vidéos promotionnelles ou des modèles 3D interactifs. Ce dernier est également capable de mesurer l’avancée d’un chantier ou encore d’imprimer des maquettes 3D. D’ailleurs, le Parrot Bebop-Pro 3D est destiné aux agents immobiliers, architectes, artisans et assureurs. Parallèlement à ces stratégies, la firme a signé un accord de partenariat avec Faurecia, groupe français qui développe des composants et équipements auto pour les constructeurs automobiles.

Personnellement, est-ce que vous pensez que Parrot arrivera à se redresser avec ces trois nouveaux drones ?