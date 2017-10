Paiement sans contact : il est désormais possible de payer jusqu’à 30 euros

Depuis le 1er octobre, le plafond de paiement sans contact est passé à 30 € contre 20 € auparavant. Cependant, certains usagers doivent encore patienter avant de pouvoir en profiter.

Comme promis, le Groupement cartes bancaires (GIE CB) a revu à la hausse le plafond en matière de paiement sans contact. En effet, cette organisation avait fait savoir en janvier que le plafond du paiement NFC passerait de 20 à 30 € à partir du 1er octobre. Depuis cette date, certaines personnes peuvent ainsi payer à hauteur d’une telle somme. On entend par cela, les usagers qui disposent de nouvelles cartes. En tout cas, cette décision devrait faire le bonheur des amateurs du règlement express dans la mesure où ces 10 € supplémentaires sont d’une grande importance lorsque l’on parle de règlement de petites factures comme les tickets de bus, tickets de cinéma, additions, etc.

De plus en plus de personnes optent pour le paiement sans contact

Cette augmentation du plafond du paiement sans contact est d’autant plus intéressante dans la mesure où cette technique de paiement semble se généraliser en France. Entre janvier et fin août, le nombre d’opérations réalisées est passé à 730 millions, soit une hausse de 109 %, atteignant 7,4 milliards de dollars. Le Groupement cartes bancaires prévoit d’ailleurs le franchissement du cap du milliard d’utilisations avant fin 2017, ce qui représente plus de 11 milliards d’euros. D’après le GIE CB, le choix de ce nouveau plafond a été effectué en tenant compte du seuil dans les autres pays d’Europe. En Suisse on plafonne à 40 Francs suisses (soit 35 euros), tandis qu’en Grande-Bretagne, le montant maximum pouvant être réglé au moyen du paiement sans contact est fixé à 30 livres. D’après toujours ce groupement, toutes les cartes en circulation pourront profiter de cette augmentation dès 2020.

Que pensez-vous de cette augmentation du seuil du paiement sans contact en France ?