Oreo est maintenant disponible dans le classement des OS Android

Chaque mois, le géant américain Google publie son rapport de répartition des systèmes d’exploitations Android, ce mois-ci, Oreo fait son apparition. On vous en dit plus.

Si Oreo 8.0 vient d’apparaître sur le classement des répartitions des OS sur Android, on sait très bien qu’il ne représentera pas un grand pourcentage de déploiement. Tout comme Android Nougat, sorti l’année dernière, il lui faudra du temps pour être déployé sur les différents smartphones Android. D’après le rapport de Google, Nougat vient de dépasser la barre des 15% ce mois-ci, donc l’attente sera également longue pour Oreo. Le problème principal reste que les systèmes d’exploitations Android ont beaucoup de mal à se déployer rapidement sur les smartphones.

Oreo : 0.2% de distribution

Le nouveau système d’exploitation est sorti très récemment, il est donc normal qu’il n’occupe que 0.2% des appareil pour ce mois d’octobre. Mais d’après une analyste de Google, Oreo pourrait très bien être la version la plus utilisée d’ici la fin de 2019. Pour l’instant, Android 6 Marshmalow reste en haut du classement avec 32% de distribution, suivit de Lollipop 5.1 avec 21% et de Nougat avec 15.8%. Même si pour l’instant, les systèmes d’exploitations peinent à se déployer plus rapidement, Google travaille sur un projet nommé ‘Project Treble‘ qui permettra aux smartphones Android de recevoir les différents systèmes beaucoup plus rapidement qu’à l’heure actuelle. Le système prévoit des mises à jours beaucoup plus rapides et fréquentes !

Certains utilisateurs voient cette lenteur de déploiement comme le seul réel point négatif des systèmes Android et d’autres se réjouissent du fait qu’il est possible d’avoir des applications compatibles avec les smartphones plus anciens. Dans tous les cas, on peut s’attendre à ce qu’Oreo continue de se propager sur les différents terminaux Android d’ici les années à venir.

Et vous, avez-vous Oreo sur votre smartphone ? Dites-le-nous en commentaire !