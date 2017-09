Orange va pouvoir recycler sa 3G pour améliorer sa 4G

Orange vient d’obtenir le feu vert du régulateur des télécoms concernant l’exploitation de la bande de fréquences de 2,1 GHz conçue pour la 3G pour booster sa 4G. D’autres opérateurs le suivent.

Orange va pouvoir améliorer sa 4G. En effet, l’ARCEP vient de lui donner l’autorisation d’utiliser la bande réservée autrefois à la 3G pour étoffer son maillage 4G. Il s’agit en l’occurrence de la bande de fréquences 2,1 GHz. En réalité, les fournisseurs mobiles commencent à considérer cette portion du domaine public hertzien malgré le fait qu’ils ont déjà à leur disposition plusieurs blocs de fréquences, pour ne citer que ceux de la 4G et de la 5G qui seront bientôt activés. Pour ce qui est d’Orange, le groupe a reçu le 21 septembre dernier son autorisation. Aussi, il peut désormais déployer sa 4G dans la bande 2,1 GHz.

Orange : améliorer les débits

Grâce à ce déploiement, Orange aura la possibilité d’améliorer les débits proposés à ses abonnés, en sachant que jusqu’à présent seules les bandes 700, 800, 1 800 et 2 600 MHz sont utilisées. « La bande 2,1 GHz est la bande historiquement utilisée par les réseaux 3G des opérateurs mobiles français. Cette bande de fréquence a été attribuée pour la première fois en 2001 et a permis le développement des réseaux à haut débit mobile au milieu des années 2000 » a précisé l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep). En tout cas, Orange n’est pas le seul à avoir obtenu cette autorisation. D’autres opérateurs tels que Bouygues Telecom et SFR peuvent aussi désormais utiliser leurs infrastructures 3G pour faire pousser des antennes 4G. D’ici peu, on devrait donc pouvoir bénéficier de la 4G dans les zones qui ne disposaient autrefois que de la 3G.

