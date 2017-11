Fibre optique : Orange et Free ensemble pour la déployer !

C’est inédit, Orange et Free viennent de s’allier pour installer la fibre optique dans La Mayenne (Pays de la Loire). Un plus pour les habitants qui auront le choix entre les deux opérateurs pour profiter du très haut débit.

Toute La Mayenne devrait bientôt être connectée à la fibre dans quelques années. L’accord sera signé à Laval le 9 novembre par Xavier Niel et Stéphane Richard, respectivement boss de Free et d’Orange pour équiper au total 110 000 prises.

Fibre optique : Orange et Free s’allient pour couvrir La Mayenne

En 2025, 70% des Mayennais auront accès à la fibre optique et profiteront d’un débit 30 fois supérieur à l’ADSL. 182 millions d’euros seront d’ici là investis. Le département souhaite « que les Mayennais puissent avoir le choix, avec un autre opérateur qu’Orange l’installateur », comme le rapporte Ouest France. C’est une première, les deux opérateurs vont signer un accord pour lancer la fibre sur un RIP (réseau d’initiative publique) composé de 110 000 prises. Si d’autres partenariats de ce type sont signés, la France pourra retrouver une place plus correcte sur le classement mondial des débits internet parce que nous ne faisons plus partie du top 50.

