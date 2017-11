Oppo : un R11s au format 18:9 ?

Le constructeur chinois Oppo devrait présenter une nouvelle version de son smartphone R11 : le R11s, avec une nouvelle particularité.

Oppo n’est pas un nouveau sur le marché de la téléphonie. Avec ses deux autres sociétés, Vivo et OnePlus, il a réussi à faire sa place et à imposer ses propres smartphones. Et comme c’est le cas pour chaque nouvelle sortie d’un mobile, les rumeurs vont bon train pour découvrir quelles fonctionnalités seront présentes ; quel design il aura ou encore ses performances… En effet, les amateurs et la concurrence aiment obtenir les informations en avant-première… Quitte à se perdre dans les différentes rumeurs qui circulent.

Oppo : une nouvelle version de son R11

Au milieu de l’année, Oppo a présenté un nouveau smartphone : le R11. Ce dernier était également disponible en une autre version : le R11 Plus. Mais une dernière rumeur vient d’annoncer que la marque proposerait une troisième version de son mobile, sous le nom de R11s. Contrairement à ses grands frères, le téléphone devrait disposer d’un écran 18:9 avec un affichage de 2 160 x 1080 pixels pour une dalle de 6 pouces. La résolution s’élèverait à 402 pixels par pouce.

Bien évidemment, ces informations n’ont pas été confirmées par Oppo et ne restent qu’au stade de rumeurs. Mais les suppositions n’attendent et les premiers amateurs affirment qu’un processeur Snapdragon 660 devrait être présent, comme pour les R11 et R11 Plus. Pour la mémoire, il faudrait s’attendre à 4 Go de mémoire vive et une mémoire interne qui pourrait s’étendre jusqu’à 64 Go. Quant aux appareils photo, un double capteur de 16 et 20 mégapixels devrait être attendu au dos contre 20 mégapixels pour la face. Avec le R11s, le constructeur chinois aborde aussi la question de l’intelligence artificielle, qui aurait été améliorée.

Une fois de plus, il faudra attendre la confirmation de la part d’Oppo. De même que son prix et l’intégralité de sa fiche technique ne sont pas connus pour l’instant. Donc pour les intéressés, il faudra patienter encore un peu…

Que pensez-vous du R11s d’Oppo ?