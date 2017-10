Oppo F5 : les caractéristiques du téléphone borderless avec reconnaissance faciale fuitent

Les fuites autour du Oppo F5 se multiplient. Si l’on en croit les dernières rumeurs en date, le prochain flagship de la marque chinoise devrait se doter d’un écran avec un affichage bord à bord.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler du Oppo F5. Si tout se passe bien, le constructeur asiatique devrait lever le voile sur ce smartphone positionné sur le haut de gamme au cours de ce mois d’octobre. En attendant la présentation officielle, heureusement que les fuites sont là pour nous aider à avoir des indices à propos des caractéristiques techniques. Aussi, à en croire les dernières informations qui circulent actuellement dans les couloirs du web, l’Oppo F5 arborerait une dalle de 6 pouces au format 2:1. Adoptant la technologie IPS ou In-plane Switching, cette dernière offrirait un affichage bord à bord.

Oppo F5 : une caméra frontale de 12 mégapixels avec reconnaissance faciale

Côté capture, l’Oppo F5 embarquerait un appareil photo dorsal de 20 mégapixels. Le prochain vaisseau amiral du constructeur chinois disposerait aussi d’une caméra frontale de 12 mégapixels. Cette dernière serait dotée d’une technologie de reconnaissance faciale portant le nom de Beauty Recognition Technology. Bref, le F5 devrait marquer un grand tournant chez Oppo en ce qui concerne la protection des données de l’utilisateur. D’ailleurs, un lecteur d’empreintes digitales plus performant que celui du modèle précédent devrait équiper le device. Les précédentes allégations concernant la capacité de stockage de l’Oppo F5 semblent en outre se confirmer. En effet, il serait question d’un espace de stockage interne de 64 Go extensible au moyen d’une carte micro SD jusqu’à 256 Go. Pour ce qui est de la capacité de la RAM, elle devrait être de 6 Go. Le tout serait alimenté par une batterie de 4000 mAh.

