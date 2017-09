OnTune : un bijou connecté qui vous permet de chanter juste

Vous aimez chanter, mais que vos proches n’apprécient pas forcément votre voix braillarde. On a l’accessoire qu’il vous faut, OnTune ! On vous en dit plus.

OnTune est une star-up lancée par deux de nos jeunes compatriotes français. Dès 2015, la firme présente un tout nouvel objet connecté qui sera certainement pratique si vous aimez chanter à tue tête. Ce bijou permet d’ajuster votre voix pour vous empêcher de chanter faux. Le bijou, qui porte le même nom que l’entreprise, est présenté comme un produit révolutionnaire qui permet aux utilisateurs de dire adieu aux fausses notes. « Ce bijou technologique est à la voix ce que Photoshop est au visuel » déclare OnTune. Cet outil est né de l’association d’ORL, de neurologues, d’ingénieurs son et robotique, on peut donc dire que c’est du sérieux.

L’objet connecté a été pensé par deux jeunes Français, il y a déjà deux ans, l’un étant étudiant en neuro-science et l’autre en informatique. Cette collaboration autour de OnTune se présente comme une alternative aux différents logiciels d’améliorations de la voix, ce qui vous permet de produire un son clair par vous-même. C’est « une synergie entre appareil et corps« .

OnTune, fini les fausses notes !

Au niveau du design, l’appareil est présenté sous la forme d’un collier, il se porte au niveau de la base du larynx et des cordes vocales pour un meilleur accès. Mais comment est ce qu’il fonctionne ? Et bien, le petit objet connecté envoie des ondes à basses fréquences aux nerfs des muscles du larynx, ce qui lui permet de contrôler la fréquence des vibrations sonores émises par ce dernier. Ce qui améliore la justesse de votre voix !

Quel que soit votre âge, si vous aimez chanter, cet appareil saura vous séduire. Simple d’utilisation, une application OnTune sera disponible sur Android et iOS pour vous permettre d’enregistrer, d’éditer et de partager vos performances ! OnTune sera disponible cet automne sur le site OnTune.io et sera proposé pour la somme de 129 euros ! Si vous préférez vous rendre en boutique, l’appareil sera disponible dans les magasins spécialisés dès la fin de l’année ! On attend avec impatience de pouvoir tester l’appareil.

