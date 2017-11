OnePlus 5T : plus qu’une simple mise à jour

Avant la fin de l’année, le OnePlus 5T devrait être présenté officiellement, pour être commercialisé durant la période des fêtes.

Fin juin, le OnePlus 5 a fait sa sortie officielle. Ce smartphone haut de gamme avait rempli toutes les caractéristiques nécessaires pour répondre aux attentes des consommateurs. De ce fait, une nouvelle version « S », « Lite » ou « Plus » était envisageable. En effet, cela est courant qu’une marque décline son mobile en plusieurs versions avec des caractéristiques changeantes, comme c’est le cas pour les iPhone (iPhone 6 ; 6S ; 6S Plus ; 6 Plus). On croyait que c’était chose faite avec les premières fuites du OnePlus 5T. Mais il se trouve que ce n’est pas qu’une simple mise à jour de l’appareil, mais un véritable nouveau mobile. On vous en dit plus…

OnePlus 5T : des fuites à répétition

Le OnePlus 5T n’échappe pas à la règle des fuites avant sa sortie officielle… En effet, la semaine dernière, il a fait l’objet de deux fuites, plutôt importantes…

La première concerne le design de l’appareil. Il a été possible d’apercevoir deux photos du OnePlus 5T, où l’on peut remarquer son écran bord à bord. Quant à la deuxième fuite, elle cible les caractéristiques techniques de l’appareil. L’application AnTuTu a sorti plusieurs informations, relayées par GizChina.

On y apprend alors qu’il s’agirait d’un OnePlus A5010, équipé d’un processeur Snapdragon 835 avec une définition de 1080 x 2160 pixels. Au niveau des capteurs photo, on pourrait s’attendre à un double capteur de 20 mégapixels. Niveau stockage, il faudra faire avec les 8 Go de RAM ainsi que les 128 Go de stockage interne. Le système d’exploitation ? C’est bien entendu Android 8.0 qui devrait être présent.

Avec toutes ses informations, il saute aux yeux que le OnePlus 5T n’est pas qu’une simple mise à jour du mobile… Il serait est bel et bien l’un des nouveaux smartphones les plus performants du marché… Révélation à la fin de l’année…

Donnez-nous votre avis sur le OnePlus 5T en commentaires !