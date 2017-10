OnePlus 5T : on découvre une partie de l’écran du smartphone !

OnePlus est en bonne voie pour proposer des smartphones qui plaisent au public, la firme dévoile petit à petit son OnePlus 5T en image !

Les rumeurs vont bon train en ce qui concerne le prochain appareil de 1+, la firme a connu un bon succès avec son OnePlus 5, qui est un smartphone très intéressant. Il est muni d’une dalle tactile de 5.5 pouces, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 835, octa-core et boosté par une mémoire vive de 6 Go. Ce qui rend cet appareil puissant et agréable à utiliser. OnePlus a fait beaucoup d’efforts sur ce smartphone et propose une batterie de 3300 mAh et une capacité de stockage de 64 Go, ce qui a permis à l’appareil de se faire une place sur le marché de la téléphonie. On s’attend donc a plus avec le OnePlus 5T !

Le borderless s’invite chez OnePlus

Pour pouvoir faire face aux plus grandes firmes, il faut s’adapter aux technologies qu’elles proposent. C’est pourquoi le OnePlus 5T proposera un écran borderless, nous en avons la conformation en image. Alors que le smartphone ne devrait être annoncé que dans quelques semaines, la firme nous livre un visuel partiel de l’appareil. On peut donc apercevoir le bout de l’écran borderless et une partie du bas du châssis. Les écrans borderless sont devenus un must des nouveaux smartphones, pour faire face à Samsung ou encore Apple, les plus petites firmes sont également obligées de se mettre à la page.

Il ne reste plus qu’à voir l’impact sur le prix, les écrans borderless OLED sont un peu plus cher et on peut certainement s’attendre à des performances augmentées de la part de 1+ pour son appareil, reste à voir si le prix sera exorbitant, on espère que non.

