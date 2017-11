Le OnePlus 5T sera équipé d’une caméra frontale de 19 mégapixels !

Et encore une nouvelle information sur le OnePlus 5T qui ne cesse de fuiter depuis quelques temps. Aujourd’hui, on apprend que le nouveau bébé de 1+ aura un APN de 19 millions de pixels à l’avant.

Le OnePlus 5T serait donc un photophone idéal pour les amateurs de selfies si l’on en croit cette nouvelle fuite apparue sur GFXBench. En plus de cette information, on a aussi le droit à une image officielle. Plus aucun brouillard ne plane sur le 5T.

OnePlus 5T : il ne nous manque plus que le prix !

Merci les benchmarks ! Comme d’habitude, nous connaissons la plupart des caractéristiques d’un smartphone bien avant sa présentation. Le OnePlus 5T aura donc une caméra frontale de 19 ou de 20 millions de pixels car les benchmarks ont tendance à dire toujours moins que la réalité. Pour rappel, ce smartphone sera aussi doté d’un double capteur dorsal de 20 mégapixels (même si l’on voit bizarrement 15 MP sur GFXBench).

Vos selfies et autres prises de vue s’afficheront sur un écran borderless de 6 pouces d’une définition de 1080 x 2160 pixels (au lieu de 5.5 pouces sur son prédécesseur). Le OnePlus 5T embarquera un Snapdragon 835 accompagné par 6 Go ou 8 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage interne. Le tout fonctionnerait sous Android 7.1.1 Nougat.

Plus de doute sur son design puisque 1+ a partagé sur Twitter une photo de la face arrière de son terminal. Le double capteur dorsal est bien présent.

Pour le moment, nous ne connaissons ni le prix, ni la date de sortie de ce téléphone mais il devrait être présenté le 16 novembre et vraisemblablement à New York si l’on en croit cette autre photo officielle.

Guess which city we're going to party in for the #OnePlus5T launch! pic.twitter.com/su68h87kQS — OnePlus (@oneplus) November 5, 2017

