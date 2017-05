OnePlus 5 : un port Jack absent et un prix plus élevé pour le flagship killer de 2017

Le OnePlus 5 agite le web depuis quelques temps maintenant. Celui qu’on annonce comme le flagship killer de 2017 se dévoile de plus en plus. Des nouvelles photos viennent de fuiter et on remarque qu’il n’y aura pas de prise jack. De plus, on s’attend désormais à un prix de 650 dollars.

Le OnePlus 5 est d’ores et déjà une star. Plus les fuites s’accumulent, plus le nombre de mobinautes souhaitant l’acheter augmente. En même temps, cela peut se comprendre car ce smartphone a une fiche technique qui envoie du lourd. Cependant, ces nouvelles fuites et rumeurs vont peut-être faire changer d’avis certains consommateurs.

OnePlus 5 : un port USB-C et un prix qui augmente de 200 euros

Pour certains, ce sont des mauvaises nouvelles. La firme chinoise abandonne le port Jack et le remplace par un port USB-C. Le OnePlus 5, dont la face arrière ressemble étrangement à celle du Samsung Galaxy S8, fait donc comme Apple. Certes, nous ne voyons pas la partie supérieure de ce téléphone sur les photos mais d’après nous, il n’y aura pas de port Jack comme sur le premier OnePlus.

Sur la photo ci-dessous, pas de surprise, le OnePlus 5 aura bel et bien un double capteur photo vertical (qui compterait 23 mégapixels). Rappelons que celui sera réglé par DxO, spécialiste reconnu de la photo.

La dernière photographie met en lumière la façade arrière du OnePlus 5 et sa ressemblance avec celle du Galaxy S8. Le double capteur photo vertical est toujours là.

En ce qui concerne le prix, Android Authority parle d’un tarif de 650 dollars, soit 200 euros de plus que le prix qui circulait il y a quelques jours. Lorsque l’on entend parler d’un nouveau smartphone OnePlus, on s’attend évidemment à un prix inférieur à 500 euros. Cette fois, ça ne pourrait pas être le cas et il est clair que cela va déplaire à certains mobinautes.

Pour rappel, le OnePlus 5 aurait un écran borderless de 5.5 pouces d’une définition de 1440 x 2560 pixels, un Snapdragon 835 et 6 Go de RAM.

Que pensez-vous de ces news ? Dites-le nous dans les commentaires !