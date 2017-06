OnePlus 5 : le tarif du flaship est révélé

Comme vous le savez déjà, le OnePlus 5, le futur smartphone du constructeur chinois sera présenté officiellement le 20 juin prochain. Mais cela n’empêche pas les fuites concernant sa fiche technique d’affluer sur le web. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il en aura sous le capot. Cette fois-ci, une nouvelle information dévoile le prix de l’appareil.

Le OnePlus 5 est censé être dévoilé officiellement au grand public le 20 juin à 18h (heure française). De nombreuses fuites ont afflué sur la toile. Si bien que ce smartphone n’ait presque plus de secrets. Il n’y a effectivement plus grand-chose à savoir à propos de celui-ci. Récemment, une autre source pour le moins inattendue a confirmé les 8 Go de RAM de l’appareil. Il s’agissait d’Amazon.in en Inde avec qui OnePlus a collaboré pour le lancement du OnePlus 5. À présent, c’est au tour de son prix de se révéler.

OnePlus 5 : la facture s’annonce salée

Pour rappel, le OnePlus 5 devrait être doté d’un écran OLED de 5.5 pouces d’une définition de 1080 x 1920 pixels. Il serait protégé par un verre Corning Gorilla Glass 5. On parle d’une mémoire interne de 64 ou de 128 Go. La présence d’une puce Snapdragon 835 a aussi été confirmée. En effet, Amazon.in avait malencontreusement dévoilé sur la description meta dans le code source de la page avec la date de vente du flagship un information importante. « Le OnePlus 5 animé par un Snapdragon 835 à huit cœurs à 2,35 GHz et par 8 Go de RAM sera lancé le 22 juin 2017 en exclusivité sur Amazon.in.» Voilà l’information qu’on a pu retrouver sur la page en question.

Cette fois, à l’occasion d’un concours organisé en Finlande en partenariat avec OnePlus, on a pu découvrir une estimation du prix du OnePlus 5. Car parmi les lots à remporter, il y avait le OnePlus 5. Bien évidemment, le montant du lot en question devait être affiché. Sur la page Facebook du festival Provinssi, le jeu-concours permet de gagner des places VIP pour assister l’événement, ainsi qu’un OnePlus 5. Le smartphone est affiché à une valeur de 550 euros. Ce qui veut dire que la facture s’annonce dores et déjà salée. Surtout lorsqu’on compare avec les OnePlus 3T et OnePlus One qui valent respectivement 439€ et 250 €. Reste maintenant à voir si c’est le prix de la version 64 ou 128 Go.

Que pensez-vous de ce prix ? Dites-le nous en commentaire.