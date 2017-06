La présentation du OnePlus 5 aura lieu le 20 juin mais Tecnoblog est certain d’avoir mis la main sur la fiche technique définitive de la bête.

Il est aujourd’hui compliqué pour les constructeurs de garder à l’abri des curieux les spécificités techniques de leurs nouveaux téléphones. Le OnePlus 5 n’échappe pas à la règle si Tecnoblog a déniché la fiche technique du « flagship killer » de cette année.

OnePlus 5 : la plupart des rumeurs seraient confirmées

D’après nos confrères de Tecnoblog, le OnePlus 5 serait doté d’un écran de 5.5 pouces Full HD (1080 x 1920 pixels) et certifié DCI-P3 tout comme l’iPhone 7. Ce smartphone chinois embarquerait un Qualcomm Snapdragon 835. En ce qui concerne la RAM, Tecnoblog parle d’une capacité de 6 ou de 8 Go LPDDR4X. La mémoire interne aurait, quant à elle, une capacité de 64 Go ou de 128 Go en UFS 2.1. Le double capteur dorsal du OnePlus 5 serait composé d’un capteur de 20 mégapixels (f/2.6) et d’un capteur de 16 mégapixels (f/1.7). Au niveau de la connectivité, on note la présence du Bluetooth 5.0 et de la technologie LTE de catégorie 12. Il y aurait également un scanner d’empreintes digitales en céramique qui déverrouillerait le OnePlus 5 en 0.2 seconde. Ce smartphone serait alimenté par une batterie de 3300 mAh avec charge rapide.

La plupart de ces caractéristiques ont déjà été mentionnées auparavant. Il y a une semaine, nous avions remarqué qu’Amazon avait confirmé par erreur l’existence d’une version avec 8 Go de RAM. Tecnoblog avance un prix de 479 dollars. À ce tarif, les stocks vont rapidement se vider ! Allez, il ne reste plus que 6 jours avant la présentation officielle du OnePlus 5.

Comptez-vous acheter le OnePlus 5 ? Pourquoi ? Donnez-nous votre avis sur ce téléphone dans les commentaires, nous serons ravis de le connaître.