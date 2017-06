OnePlus 5 : l’écran s’étire ? C’est naturel d’après le constructeur

À peine sorti, le OnePlus 5 fait déjà parler de lui et pas qu’en bien puisque des mobinautes ont remarqué qu’il y avait un effet élastique pendant le défilement de l’écran. Pour la marque, c’est tout à fait normal.

Appelé également « Jelly Effect », ce problème qui concerne la dalle du OnePlus 5 a fait grincer les dents de certains utilisateurs. Y a-t-il un vrai problème de finitions dans les smartphones d’aujourd’hui ? D’après la firme chinoise, il n’y a aucun défaut de fabrication.

Ce bug d’affichage sur le OnePlus 5 est normal d’après 1+

Le problème vient-il de la dalle ? Du système ? Dans un communiqué, OnePlus défend comme tout constructeur son dernier bébé. La société dirigée par Pete Lau depuis décembre 2013 rassure les consommateurs en disant qu’il n’y aucun défaut de fabrication sur la dalle AMOLED du OnePlus 5 : « le OnePlus 5 utilise les mêmes composants de haute qualité que tous les appareils de OnePlus, y compris l’affichage AMOLED. Nous avons eu le retour d’un petit nombre d’utilisateurs disant que parfois, ils remarquent un effet visuel subtil pendant le défilement de l’écran. C’est naturel et il n’y a pas de différences au niveau des écrans entre les appareils.« .

Pas de défaut de fabrication du côté de OnePlus si l’on en croit ce communiqué. L’entreprise a quand même déployé deux mises à jour et la troisième va arriver prochainement.

Pour rappel, le OnePlus 5 est doté d’un écran AMOLED de 5.5 pouces Full HD, d’un processeur Snapdragon 835 cadencé à 2.45 GHz, de 6 Go ou de 8 Go de RAM, de 64 Go ou de 128 Go de stockage interne, d’un double capteur dorsal (16 Mpx / 20 Mpx) et d’une caméra frontale de 16 Mpx.

On espère qu’il n’y aura pas d’autres problèmes sur le OnePlus 5. Ce serait dommage qu’une telle fiche technique soit entachée par quelques défauts.

Avez-vous constaté ce phénomène de « Jelly Effect » ? Qu’en pensez-vous ?