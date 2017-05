Avec sa fiche technique impressionnante et un prix agressif, le OnePlus 5 pourrait être la grosse surprise de cette année. Pete Lau, le CEO de la firme chinoise a teasé sur Weibo son flagship killer.

En ce moment, il faut suivre ce qui se passe sur Weibo. Le réseau social chinois est souvent l’endroit qui recèle d’infos sur les nouveaux smartphones. Aujourd’hui, c’est au tour du OnePlus 5 d’être teasé par le CEO de la marque.

OnePlus 5 : un teasing pas si abstrait que ça

L’image publiée par Pete Lau montre un peu plus que la partie supérieure d’un smartphone avec des ouvriers qui travaillent dessus. Certes, le OnePlus 5 n’est pas mentionné mais on ne voit pas quel autre téléphone pourrait être présenté par la société chinoise. Ainsi, on peut penser que le OnePlus 5 est dans la dernière phase de production. Il ne fait aucun doute que ce téléphone va sortir dans peu de temps. De plus, le successeur du OnePlus 3T (le chiffre 4 porte malheur en Chine) a récemment passé sa certification chinoise.

Le OnePlus 5 serait équipé d’un écran borderless de 5.5 pouces (1440 x 2560 pixels ou 1080 x 1920 pixels). Les dernières rumeurs parlent également d’un SoC Qualcomm Snapdragon 835, d’une mémoire vive de 8 Go et d’un processeur graphique Adreno 540. Comme la plupart des nouveaux smartphones, il serait doté d’un double capteur photo dorsal.

Le prix du OnePlus 5 est encore plus spectaculaire que la fiche technique puisque ce smartphone serait vendu à moins de 500 dollars. Pour des informations officielles, il faudra attendre le mois de juin. Une chose est claire, ce téléphone est particulièrement séduisant s’il s’agit de sa véritable fiche technique.

