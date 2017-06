OnePlus 5 : Le flagship killer enfin officialisé

Le constructeur OnePlus n’a pas cessé de faire parler de lui de ces derniers temps. Après l’introduction du OnePlus 3 en juin 2016, qui a été rapidement suivie par la sortie du OnePlus 3T en novembre de la même année, voici maintenant le nouveau OnePlus 5 qui vient d’être officialisé.

7 mois après la sortie du OnePlus 3T, qui avait su déduire les consommateurs grâce à sa fiche technique musclée, voici venir son successeur. Il ne s’agit ni plus ni moins que du OnePlus 5. Le smartphone du fabricant chinois a été au cœur des rumeurs durant ces dernières semaines. Si bien que la plupart de ses caractéristiques étaient déjà connues à l’avance. Il ne restait plus qu’à voir sa présentation.

Le OnePlus 5 : une fiche technique toujours aussi musclée

En effet, le OnePlus 5 est doté de caractéristiques impressionnantes qui comptent bien rivaliser avec celles des smartphones les plus connus du marché. Il embarque un écran 5,5 pouces Full HD Super AMOLED (1920 x 1080 px), soit une résolution de 401 ppp. Sous le capot, on retrouve un processeur Snapdragon 835 à 8 cœurs cadencés à 2,4 GHz de fréquence. En terme de mémoire vive, cela varie de 6 Go à 8 Go de RAM en fonction de la version choisie. Il en est de même pour la capacité de stockage qui varie de 64 Go à 128 Go toujours selon les versions.

Cette fois, l’entreprise utilise une approche intéressante où les différentes versions de couleurs du OnePlus 5 auront réellement des spécifications et des prix différents. La version basique «Slate Grey» dispose de 6 Go de RAM et de 64 Go de mémoire interne, tandis que «Midnight Black» dispose de 8 Go de RAM + ROM de 128 Go. L’autonomie est assurée par une batterie de 3300 mAh et le smartphone tourne sous OygenOS, basé sur Android 7.1 Nougat.

Pour la partie photo, le OnePlus est équipé d’un double capteur photo de 16 mégapixels et un second de 20 mégapixels, qui promet d’offrir un zoom 2x et un mode portrait, comme l’iPhone 7 Plus. Tandis qu’à l’avant, on retrouve un capteur frontal de 16 mégapixels destiné aux selfies. Pour les plus impatients, il est déjà possible de se procurer le nouveau bébé de OnePlus. Il faudra se rendre chez Colette dès aujourd’hui pour l’acheter. Par ailleurs, les précommandes en ligne sont également disponibles. La sortie officielle du flagship est prévue pour le 27 juin.

Que pensez-vous du OnePlus 5 ? Dites-le nous en commentaire.