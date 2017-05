OnePlus 5 : la vraie fiche technique vient-elle de fuiter ?

Depuis quelques semaines, on voit ici et là des fiches techniques du OnePlus 5 qui se contredisent. Une autre vient de rejoindre la liste et elle vient du site marchand GearBest.

Le OnePlus 5 est l’une des stars du moment. Tous les yeux sont rivés sur ce smartphone qui pourrait sévèrement concurrencer les autres sorties haut de gamme. Il y a une semaine, nous avons eu le droit à une image officielle qui restait assez vague sur le design de ce téléphone. Concernant ses caractéristiques techniques, on a pu avoir sous les yeux plusieurs fiches techniques mais celle de GearBest a des chances d’être la vraie d’autant plus qu’elle a été relayée par le célèbre leaker Evan Blass. En sa compagnie, nous trouvons un visuel des deux faces du OnePlus 5.

OnePlus 5 : le flagship killer qui va faire très mal

These alleged OnePlus 5 specs, from GearBest [https://t.co/UwG2bQI4PC] would indeed make it a "flagship killer." [thanks, @AdirocksSharma] pic.twitter.com/p5CTMi01qs — Evan Blass (@evleaks) May 7, 2017

Visuellement, il ne se démarque pas vraiment de ses prédecesseurs, le OnePlus 3 et le OnePlus 3T. On est sur un design épuré qui ne tombe pas dans l’excès. D’après le document publié sur Twitter par Evan Blass alias @evleaks, le OnePlus 5 dispose d’un écran capacitif de 5.5 pouces d’une définition de 1440 x 2560 pixels. La configuration de l’appareil est composée d’un Octo Core Qualcomm Snapdragon 835 cadencé à 2.36 GHz et épaulé par 8 Go de RAM. La mémoire interne est de 64 Go et peut être étendue avec une carte microSD jusqu’à 128 Go. Il s’agit d’un smartphone double SIM qui embarque un double capteur photo dorsal de 23 millions de pixels et une caméra frontale de 16 mégapixels. La batterie, qui n’est pas amovible, a une capacité de 4000 mAh. La phablette a donc de quoi en mettre plein la vue. On s’attend à un prix de 449 dollars, ce qui permettrait au OnePlus 5 de percer sans problème le marché du haut de gamme à partir de cet été.

