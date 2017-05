OnePlus 5 : le flagship pourrait bien sortir cet été !

Selon de nouvelles rumeurs et les informations de nos confrères de The Verge, il se pourrait bien que le prochain porte-étendard de OnePlus sorte cet été. Il s’agit bien sûr du OnePlus 5, qui possède des caractéristiques pour le moins impressionnantes et sera naturellement tourné vers le haut de gamme.

Une partie de la fiche technique du téléphone était apparu sur Weibo il n’y a pas longtemps. On avait appris l’existence de nouvelles fonctionnalités. Incluant même la présence d’un double capteur photo à son actif. Aujourd’hui d’après un revendeur du nom de Oppomart, le date de sortie serait estimée à partir du mois de juin.

Le prochain OnePlus 5 pourrait être lancé en juin

En effet, le site Oppomart, revendeur de smartphones, a publié une fiche produit du nouveau flagship de OnePlus. Ainsi qu’une date de sortie estimée au mois de juin. Oppomart annonce un prix de vente à 449 dollars, soit environ 409 euros. Par ailleurs, nos confrères du site The Verge, ont annoncé que le constructeur OnePlus leur a exclusivement confirmé la sortie du OnePlus 5 durant cet été. Le OnePlus 5 est le successeur des OnePlus 3 et 3T de l’année dernière.

Le OnePlus devrait embarquer un écran de 5.5 pouces avec une résolution Full HD. À l’intérieur, on retrouverait un processeur Snapdragon 835. Le tout boosté par une mémoire vive de 6 Go. La capacité de stockage de l’appareil sera de 128 Go. Cette capacité sera non-extensible. En ce qui concerne l’autonomie, le OnePlus contiendra une batterie de 3 600 mAh avec un temps de recharge amélioré de 26 %. Selon les rumeurs, le flagship disposera d’un double capteur photo arrière. Aucune information précise sur ses capacités. Toutefois, si elles sont correctes, il ne s’agit encore que de rumeurs.

Que pensez-vous de ce OnePlus 5 ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire et nous reviendrons vers vous le plus vite possible.