OnePlus 3 et OnePlus 3T : la bêta ouverte d’Android 8.0 Oreo arrive bientôt !

Les possesseurs de OnePlus 3 et OnePlus 3T vont pouvoir profiter d’Android 8.0 Oreo. En effet, le constructeur chinois permet déjà aux utilisateurs de ces smartphones de gouter à l’expérience de la nouvelle version majeure du système d’exploitation de Google.

Alors que OnePlus est actuellement populaire sur la toile en raison du OnePlus 5T, son smartphone haut de gamme qui est prévu pour un lancement au mois de novembre, les OnePlus 3 et 3T font bizarrement parler d’eux. En effet, ces terminaux sont de plus en plus évoqués en raison de leur système d’exploitation. Selon les nouvelles qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux, leurs détenteurs pourront bientôt bénéficier de la nouvelle mouture de l’OS de Google. Ceci dit, si vous avez un OnePlus 3 ou 3T, vous ne tarderez plus à savourer l’expérience Android 8.0 Oreo.

Une version bêta pour les OnePlus 3 et 3T

Néanmoins, il est bien de noter qu’on parle ici d’une mise à jour en bêta. L’utilisateur a ainsi le choix de l’installer ou non sur son smartphone. D’ailleurs, le fichier à télécharger pour pouvoir profiter de la plateforme sur les OnePlus 3 et 3T pèse environ 1,5 Go. Et comme il s’agit d’une version non finalisée d’Android 8.0 Oreo, des bugs sont prévus. D’après les développeurs, cette update peut engendrer des problèmes au niveau du Bluetooth et du NFC. D’ailleurs, le capteur d’empreintes digitales risque de fonctionner incorrectement. Quoi qu’il en soit, ces dysfonctionnements devraient normalement être corrigés une fois la version finale du système déployée. En attendant cette dernière, vous pourrez ainsi bientôt tester Oreo sur votre device. On notera au passage l’absence du OnePlus 5 dans le cadre de ce programme. Mais d’après le constructeur, il ne s’agit que d’un contretemps. Ce smartphone aura lui aussi droit à Android 8.0 prochainement.

Quant à vous, est-ce que vous comptez installer cette version beta d’Android 8.0 Oreo sur votre OnePlus 3 ?