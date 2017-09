OnePlus 3, 3T et 5 : des MAJ plus rapides grâce à des applications indépendantes

OnePlus vient de mettre en ligne quatre de ses applications natives. Téléchargeables via le Play Store, celles-ci permettent de mettre à jour les smartphones de la marque tels que les OnePlus 3, 3T et 5 sans passer par les opérateurs ni apporter des modifications à la ROM.

Force est de reconnaître que, contrairement à ce qui se passe sur Windows et iOS, chez Android les MAJ font partie des problèmes récurrents que les constructeurs doivent gérer. En effet, ces derniers ont pris l’habitude de créer leurs propres plateformes que nous connaissons communément sous l’appellation de « surcouches ». Par conséquent, l’éditeur de l’OS, c’est-à-dire Google, a du mal à assurer la gestion des mises à jour. D’un autre côté, les constructeurs, à l’instar de OnePlus, doivent passer par les opérateurs pour pouvoir déployer les siennes. Une démarche qui n’est pas seulement coûteuse, mais qui fait aussi perdre du temps. Pour remédier à tout cela, 1+ vient ainsi de mettre à disposition sur le Google Play Store une partie de ses applications natives.

OnePlus : des mises à jour individuelles pour être plus efficace et rapide

Si vous ne le savez pas encore, sachez que Google travaille actuellement sur le projet Treble. Un projet dont l’objectif est de séparer le noyau d’Android de toute la couche « interface et applications ». Aussi, l’éditeur pourra gérer le cœur de son OS sans entraver les mises à jour apportées par les surcouches des constructeurs. Comme celui-ci est toujours en cours de développement, les fabricants cherchent à inventer des solutions parallèles afin de faciliter les MAJ. Et c’est ce que vient de faire 1+. Le chinois a récemment mis en ligne sur le Play Store quatre de ses applications systèmes. Il s’agit du lanceur d’application OnePlus Launcher, du OnePlus Community, du OnePlus Weather ainsi que du OnePlus Gallery. Voilà donc une bonne nouvelle pour les utilisateurs, notamment, pour les détenteurs des One Plus 3, 3T et 5, les terminaux compatibles.

