OnePlus 5T : le smartphone devrait proposer un écran borderless

D’après Gizmochina, le OnePlus 5T devrait se mettre à la mode des écrans borderless bord à bord, il nous dévoile le smartphone en image !

Il semblerait que la firme 1+ se mette enfin à al page et proposerait un OnePlus 5T avec écran borderless. Comme les Galaxy S8, iPhone X et LG V30, le smartphone proposerait un ratio 18:9 ème avec une dalle tactile de 6 pouces et une définition de 2160 x 1080 pixels. De quoi proposer une excellente expérience aux utilisateurs.

Le OnePlus 5T un appareil plus puissant ?

Si le OnePlus 5 nous avait ravi avec une belle puissance, un appareil photo de qualité et un prix pas trop élevé, à quoi peut-on s’attendre avec le OnePlus 5T ? A part pour l’écran, le smartphone devrait sûrement continuer dans sa ligné et proposé un appareil plus puissant, avec une excellente qualité photo. Le OnlePlus 5 est déjà muni d’un capteur principal de 20 mégapixels et d’une caméra frontale de 16 mégapixels, ce qui rend ce photophone encore plus attrayant.

Nous n’avons que très peu d’informations sur l’appareil mais il devrait être commercialisé dès le mois de novembre. On espère tout de même en apprendre plus d’ici les semaines à venir. On vous tient au courant !

Que pensez-vous de cette nouvelle ? Dites-le nous en commentaire !