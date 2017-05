On en sait plus sur les caractéristiques et le rendu du prochain Huawei Nova 2

La prochaine sortie en date pour le constructeur chinois Huawei, c’est le nouveau Huawei Nova 2. L’officialisation du smartphone est prévue pour le 26 mai 2017. Soit dans un peu plus d’une semaine. Grâce au réseau Weibo, nous disposons de plus d’informations sur les caractéristiques et sur l’aspect du smartphone chinois.

En effet, de nouvelles informations sont apparues sur le réseau Weibo. Ainsi, on en sait un peu plus sur les performances du prochain smartphone en date de Huawei. Et sur son design par la même occasion.

Huawei Nova 2 : zoom sur ses caractéristiques

Le Huawei Nova 2 embarquera un écran de définition Full HD de 5.2 pouces. Il faudra compter sur un processeur HiSilicon Kirin 658. En terme d’autonomie, le smartphone aura une batterie de 3 000 mAh.

Au niveau du design, le téléphone possède plus de rondeur. L’arrière du smartphone fait légèrement penser à l’iPhone 7 d’Apple. Avec ses bandes réseaux placées aux deux extrémités comme pour le porte-étendard de la firme à la pomme.

Le téléphone viendra en quatre couleurs différentes. On distingue le bleu, le vert, le rose et le noir. Un lecteur d’empreintes digitales sera également de la partie. Comme pour le Huawei Nova, celui-ci sera situé à l’arrière du téléphone également.

Quelques visuels ont été dévoilés par la même occasion. Permettant ainsi de découvrir plus en détails le rendu de ce nouveau Huawei 2. En terme de photo, le Huawei Nova 2 n’est pas en reste. Il est équipé d’un double capteur photo avant de 20 mégapixels. Avec un de 12 mégapixels et un autre de 8 mégapixels. Ce photophone aura donc un fort accent sur les selfies. Sans oublier qu’il disposera aussi d’un double capteur photo arrière comme le montrent les visuels.

Le Huawei Nova 2 sera commercialisé à 2500 yuans chinois à peu près. Ce qui fait environ 328 euros après conversion. Nous en saurons plus lors de sa présentation.

Que pensez-vous de ce Huawei Nova 2 ? Dites-le nous en commentaire.