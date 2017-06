On distingue 2 iPhone en arrière-plan dans la photo officielle du président français Emmanuel Macron

Il semblerait que le nouveau président de la République française, à savoir Emmanuel Macron soit un consommateur de la célèbre marque à la pomme. En effet, cela se voit même sur sa photo officielle. On peut distinguer les 2 iPhone en arrière-plan dans le portrait du président français. Ceux-ci se trouvent sur son bureau.

Les deux iPhone en question du président ont été soigneusement positionnés en arrière-plan dans sa photo officielle. De plus, on peut clairement les distinguer dans un petit film montrant les coulisses du shooting qui a été publié sur Twitter.

iPhone : Emmanuel Macron dévoile fièrement ses 2 smartphones pommés

Dans le petit film, montrant le Making–of de la photo, on peut ainsi voir que les 2 smartphones n’ont été placés là par hasard. Emmanuel Macron les a soigneusement positionnés l’un sur l’autre sur son bureau. Il a également choisi un passage particulier d’un livre qu’il a placé juste à côté. Toute cette mise en scène afin de monter sans doute son aspect moderne, jeune et dynamique.

C’est donc une très belle publicité pour Apple, surtout lorsqu’on sait que ce portrait sera affiché dans environ 35 000 mairies en France. Le président français affiche donc à tous qu’il accepté de croquer dans la pomme de Steve Jobs. On se souvient qu’avant d’être nommé président de la République, Emmanuel Macron utilisait un smartphone Android.



Vous pouvez distinguer les iPhone en question sur la photo ci-dessus.

