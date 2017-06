Offrir à un enfant un smartphone est comparable au don d’un gramme de cocaïne, selon un expert en toxicomanie

Donner à votre enfant un smartphone serait comme « lui donner un gramme de cocaïne », a déclaré ouvertement un expert thérapeute de toxicomanie.

Parlant aux côtés d’experts en toxicomanie technologique et développement de l’adolescence, le spécialiste de la clinique de rééducation de Harley Street, Mandy Saligari, a déclaré que le temps passé devant l’écran d’un smartphone était trop souvent négligé, et pouvait être un véhicule potentiel de dépendance chez les jeunes.

Addiction : le smartphone pourrait être comparé à une drogue douce chez les enfants

« Lorsque les gens parlent de la dépendance, leurs regards ont tendance à se tourner directement sur les substances illicites. Mais en fait, c’est vraiment un modèle de comportement qui peut se manifester de plusieurs façons différentes« , a déclaré Mme Saligari. Nommant ainsi des obsessions alimentaires, des dommages à soi-même et le sexting comme exemples.

Mme Saligari, qui dirige la clinique Harley Street Charter à Londres, a déclaré que près des deux tiers de ses patients étaient âgés de 16 à 20 ans et cherchaient un traitement pour la dépendance. Ce qui est une « augmentation spectaculaire » par rapport à la situation 10 ans plus tôt. Mais beaucoup de ses patients étaient encore plus jeunes.

Parlant aux côtés de Mme Saligari lors de la conférence Highgate Junior School sur le développement de l’adolescence, le Dr Richard Graham, un consultant en psychiatrie au Nightingale Hospital Technology Addiction Lead, a déclaré que le problème avait un intérêt croissant pour les chercheurs, car les parents rapportent avoir du mal à trouver le juste équilibre pour leurs enfants.

« Mais je ne pense pas qu’il soit impossible d’intervenir. Les écoles demandent aux élèves de passer moins de temps sur leurs téléphones. Je pense que c’est génial. Si vous prenez [l’addiction] assez tôt, vous pouvez enseigner aux enfants à s’auto-réguler. Afin qu’ils soient capables de profiter des deux par périodes » a-t-il rajouté.

