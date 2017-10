L’offre Bbox ADSL à 4.99 euros par mois est aussi prolongée par Bouygues Telecom !

Elle devait se terminer hier mais elle a été prolongée par Bouygues Telecom ! La série spéciale Bbox ADSL à 4.99 euros est encore d’actualité et ce, jusqu’au 12 novembre.

Vous allez encore pouvoir bénéficier de l’édition spéciale de la Bbox de Bouygues Telecom ! Cette offre complète à moins de 5 euros va convaincre bon nombre de consommateurs, c’est une certitude.

Un accès internet Haut Débit ADSL de qualité

Grâce à cette série spéciale, vous profiterez de l’ADSL avec un débit descendant pouvant aller jusqu’à 15 Méga et un débit ascendant max de 1 Méga. Vos téléchargements s’effectueront rapidement et vous pourrez naviguer confortablement sur Internet. Vous aurez la possibilité de connecter tous vos appareils !

Appels illimités France métropolitaine et International

Vous passez énormément de temps au téléphone et vous ne voulez pas payer une somme folle tous les mois ? La Bbox ADSL de Bouygues Telecom à 4.99 euros par mois est faite pour vous puisque les appels sont illimités vers les fixes en France métropolitaine, les DOM et vers plus de 110 destinations.

Bbox ADSL de Bouygues Telecom à moins de 5 euros : un bouquet de chaînes TV bien rempli !

Cet box de Bouygues Telecom vous offre plus de 150 chaînes TV dont 36 chaînes en HD. Elle vous donnera aussi accès à un catalogue complet de vidéos à la demande. Enfin, vous aurez la possibilité de regarder la TV sur votre smartphone grâce à l’application B. TV.

La Bbox ADSL de Bouygues Telecom est à 4.99 euros par mois pendant un an. Vous payerez ensuite 19.99 euros par mois. On vous rappelle que vous avez jusqu’au 12 novembre inclus pour profiter de cette offre.

Pour profiter de cette offre, cliquez sur ce lien.

Vous avez des questions ? Posez-les dans les commentaires, nous tâcherons de revenir vers vous dans les plus brefs délais.