NRJ Mobile sort un forfait 100 Go à moins de 20 euros !

NRJ Mobile veut faire de l’ombre à RED, SFR et Free avec son nouveau forfait 100 Go à 19.99 euros par mois, c’est une certitude !

Le MVNO sur le réseau de SFR double la data de son forfait WOOT à 19.99 euros en proposant désormais 100 Go au lieu de 50 Go sans augmenter son prix. Une belle affaire non ?

NRJ Mobile 100 Go : une enveloppe data conséquente

Vous voulez surfer confortablement sur vos pages web préférées en 4G ? Sachez que cet abonnement à moins de 20 euros vous accorde 100 Go d’Internet. Si vous avez l’habitude de passer un temps fou sur les réseaux sociaux ou encore sur Youtube, cette offre est faite pour vous. Vous disposez de 5 Go en 3G+ en Europe et dans les DOM.

Des appels et des SMS illimités et pas qu’en France métropolitaine

Vous textotez énormément ? Vous passez des heures au téléphone ? Ne comptez plus ! Ce forfait NRJ Mobile 100 Go comprend les appels et les SMS illimités en France métropolitaine mais aussi en UE et DOM.

Cet abonnement de NRJ Mobile est proposé à 19.99 euros par mois tout comme le forfait RED 100 Go mais sans les avantages qui vont avec (appels à l’étranger et SFR Presse).

Sans engagement, cet abonnement vous donne la liberté de choisir une autre offre ou un autre opérateur sans payer des frais de résiliation.

La concurrence est de plus en rude et NRJ Mobile s’adapte en proposant un forfait plutôt complet au même prix que ses rivaux. Pour profiter de son offre, cliquez sur le lien ci-dessous.

> Offre de NRJ Mobile

Vous avez des questions ? N’hésitez pas à les poser dans les commentaires !