NRJ Mobile : le forfait WOOT illimité 10Go est à 6.99 euros au lieu de 15.99 euros par mois !

Votre forfait ne répond plus à vos attentes ? Vous le trouvez trop cher ? Le forfait NRJ Mobile WOOT illimité 10Go est un abonnement complet qui est en ce moment proposé à 6.99 euros par mois pendant 6 mois au lieu de 15.99 euros avec le code promo WOOT10.

Le forfait NRJ Mobile WOOT comprend les appels illimités vers tous les fixes et les mobiles de France métropolitaine. Les SMS et les MMS sont également illimités donc ne comptez plus, vous n’allez pas vous ruiner ! Sachez que les appels et les SMS/MMS sont illimités depuis l’Europe, ce qui est idéal pour ceux qui voyagent beaucoup et qui ont besoin de contacter leurs proches ou leurs collègues. Pour naviguer sur Internet en profitant de la 4G, vous avez à votre disposition une enveloppe de 10 Go, ce qui est amplement suffisant pour passer des heures sur vos sites préférés. 2 Go sont inclus pour être utilisés depuis l’Europe et les DOM. Ce forfait à moins de 10 euros a tout pour vous plaire si vous êtes un utilisateur intensif !

Qui dit forfait sans engagement dit absence de frais de résiliation si vous changez d’offre ou d’opérateur. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez.

NRJ Mobile WOOT illimité 10Go : un forfait particulièrement attractif

Ce forfait pas cher inclut :

• Les appels illimités vers les fixes et les mobiles de France métropolitaine

• Les SMS et MMS illimités en France métropolitaine

• Les appels, les SMS et les MMS illimités depuis l’Europe

• 10 Go d’Internet dont 2 Go utilisables depuis l’Europe et les DOM

• Le réseau 4G de SFR

Pour profiter de cette offre intéressante, il faut saisir le code WOOT10. Ainsi, cet abonnement sera à 6.99 euros pendant 6 mois au lieu de 15.99 euros. L’offre est valable jusqu’au 25 juillet 2017.

Cette offre est disponible ici.

Vous n’arrivez pas à en profiter ? Vous avez des questions ? Exprimez-vous dans les commentaires !